Девушка знакомилась по переписке с парнем, а на встречу пришел пенсионер с цветами и изнасиловал ее

Мужчина познакомился с девушкой через интернет, притворившись молодым, а на на встречу пришел с цветами, представившись родственником того самого парня, сообщили в СК по Чувашской Республике.

В Чебоксарах завершилось следствие по делу 64-летнего пенсионера, обвиняемого в изнасиловании 23-летней девушки.

«Вечером 5 июля 2021 года в городе Чебоксары он приехал к потерпевшей домой с цветами, сообщив, что их якобы передал указанный парень, а он является его дядей, и попросил дождаться его у нее в квартире. В последующем этот мужчина сознался, что он и вел с ней переписку, и никакого молодого человека не существует», — пояснили в ведомстве.

Позднее мужчина напал на нее, вступив в насильственную связь. Вину пенсионер признавать отказался, но следователи довели дело до суда на основании показаний потерпевшей, свидетелей, заключения судебных экспертиз.

Следствием и прокуратурой мужчине предъявлено обвинение за изнасилование и насильственные действия сексуального характера, максимальное наказание по которым составляет лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Ранее сообщалось, что трое россиян из Барнаула получили по семь лет в колонии за заказное изнасилование 20-летней девушки.