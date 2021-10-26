Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
НХЛ оштрафует «Чикаго» по делу о попытках тренера... 26.10.2021, 23:58
Патриарх Кирилл назвал альтернативу коммунизму и капитализму 26.10.2021, 23:54
В Швеции совместные военные учения с США назвали четким сигналом... 26.10.2021, 23:50
Один из проходящих по делу о поджоге леса в Турции россиян... 26.10.2021, 23:28
Таня Меженцева представит Россию на «Детском Евровидении – 2021» 26.10.2021, 23:21
Легковес UFC Махачев рассказал о бое, в котором ему пришлось сдаться 26.10.2021, 23:19
Названа дата выхода сиквела «Дюны» 26.10.2021, 23:15
Telegram запустил платформу для рекламы 26.10.2021, 22:58
Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» в феврале 26.10.2021, 22:58
Forbes: Илон Маск стал самым богатым человеком в истории 26.10.2021, 22:50

Девушка знакомилась по переписке с парнем, а на встречу пришел пенсионер с цветами и изнасиловал ее

close
100%
Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Мужчина познакомился с девушкой через интернет, притворившись молодым, а на на встречу пришел с цветами, представившись родственником того самого парня, сообщили в СК по Чувашской Республике.

В Чебоксарах завершилось следствие по делу 64-летнего пенсионера, обвиняемого в изнасиловании 23-летней девушки.

«Вечером 5 июля 2021 года в городе Чебоксары он приехал к потерпевшей домой с цветами, сообщив, что их якобы передал указанный парень, а он является его дядей, и попросил дождаться его у нее в квартире. В последующем этот мужчина сознался, что он и вел с ней переписку, и никакого молодого человека не существует», — пояснили в ведомстве.

Позднее мужчина напал на нее, вступив в насильственную связь. Вину пенсионер признавать отказался, но следователи довели дело до суда на основании показаний потерпевшей, свидетелей, заключения судебных экспертиз.

Следствием и прокуратурой мужчине предъявлено обвинение за изнасилование и насильственные действия сексуального характера, максимальное наказание по которым составляет лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Ранее сообщалось, что трое россиян из Барнаула получили по семь лет в колонии за заказное изнасилование 20-летней девушки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях