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Москвичка укусила стюардессу из-за того, что ее не пустили в туалет

Нетрезвая москвичка укусила бортпроводницу из-за того, что ей не разрешили пройти в туалет. Об этом сообщает Terlegram-канал SHOT.

Инцидент случился на рейсе Анапа – Москва. 28-летней Анастасии Делла-Россе захотела отлучиться в уборную, когда самолет уже готовился к взлету. Однако перед ней возникла стюардесса, которая попросила девушку вернуться на свое место.

Делла-Россе, которая уже была выпившей, это не понравилось. Она стала материться, а потом ни с того ни с сего укусила стюардессу за руку. Затем экипаж вызвал полицию. В итоге дебоширку сняли с рейса.

Девушку арестовали на сутки. На нее также составили два административных протокола.

Ранее стало известно, что в Москве женщина устроила дебош на рейсе, который должен был вылететь в турецкую Анталью. Причиной конфликта якобы стала просьба надеть маску.

В результате из-за поведения пассажирки отправка на курорт была задержана. Ждали вылета из российской столицы порядка 400 человек.

На место прибыли полицейские, которые задержали дебоширку. При этом пассажиры встретили правоохранителей аплодисментами.

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