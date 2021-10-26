В Липецке пытались украсть автобусную остановку

Двое мужчин пытались распилить и украсть металлическую автобусную остановку, сумма ущерба составила 46 тыс. рублей, сообщили в управлении МВД по Липецкой области.

Поздним вечером двое мужчин 23-х и 30-ти лет проникли на территорию садового товарищества в Левобережном районе, чтобы похитить остановку.

«Мужчины заранее подготовились и привезли с собой газовые баллоны для демонтажа. Злоумышленники уже успели срезать остановку от основания и приступили к ее распилу на более мелкие детали для погрузки в транспортное средство. Но их действия заметил мимо проезжавший бдительный гражданин, который позвонил в полицию», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На место выехали сотрудники ДПС, именно они забрали нарушителей.

Пока идет предварительное расследование, с мужчин взяли подписку о невыезде. Следователи возбудили уголовное дело по статье158 УК РФ «покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору».

Максимальное наказание за подобное правонарушение — лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что полицейский украл из магазина платежные терминалы под предлогом борьбы с азартными играми.