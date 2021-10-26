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Житель Казани случайно утопил друга на рыбалке

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Depositphotos

35-летний житель Казани случайно утопил приятеля во время рыбалки, на него завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает пресс-служба СК России по Татарстану.

Инцидент произошел 23 сентября. Обвиняемый вместе с другом отправились на слет рыболовов на Волге. Мужчины решили найти место для спуска лодки на воду, во время разворота водитель не справился с управлением и заехал в реку.

Когда машина начала тонуть, обвиняемому удалось разбить окно и выбраться, после этого он вытащил и товарища, который был без сознания. Он скончался, несмотря на попытки друга реанимировать его.

Свою вину мужчина признал, следствие выясняет детали инцидента.

Ранее 38-летний житель Набережных Челнов зарезал соседа, который сделал ему замечание о мусоре и грязной посуде в квартире. Об этом сообщает пресс-служба СК по Татарстану.

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