Пролежавшая на чердаке 25 лет ваза принесла владелице $77 тысяч

Женщина из Англии 25 лет хранила на чердаке вазу и не подозревала, что та стоит целое состояние, пишет Mirror. Предмет оказался настоящим произведением искусства, за который коллекционеры готовы много заплатить.

Антиквариат был замечен аукционистом Чарльзом Хэнсоном во время посещения дома британки. Она пригласила его, чтобы специалист оценил старинные предметы в ее квартире. Увидев вазу, мужчина сообщил женщине, что этой утвари около 200 лет и она стоит примерно $20 тысяч.

«Я сразу понял потенциал вазы. Это старинный китайский фарфор, на который идет огромный спрос», — рассказал Чарльз.

После этого ваза была выставлена на аукцион Hansons Auctioneers. За право владеть антиквариатом разразилась борьба, но в итоге раритет купил коллекционер, заплативший $77 тысяч.

Как рассказала бывшая владелица, ваза досталась ей от матери, а полученные деньги женщина планирует потратить на семью.

Ранее супруги из Англии хотели выкинуть двух сфинксов, которые использовались в качестве украшения для сада, но передумали, выставили их на аукцион и разбогатели — утварь оказалась раритетной и была сделана в XVIII веке.