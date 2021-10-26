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Украина выдала России обвиняемого в хищении средств для пострадавших в Чернобыле

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Украинские власти выдали России жителя Брянской области Игоря Шитого, обвиняемого в крупном хищении бюджетных средств для компенсаций пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

«В 2009 году житель города Клинцы Брянской области вместе с другими злоумышленниками разработал криминальную схему. Ее участники вводили в заблуждение местных жителей, которые имели право на получение материальной компенсации за имущество, утраченное вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Фигуранты мошенническим путем присвоили положенные нуждающимся выплаты из бюджета на сумму 29 миллионов рублей», — отметили в МВД России.

По данному факту в 2012 году было возбуждено уголовное дело. Шитый скрылся на Украине, и его объявили в международный розыск по линии Интерпола. Украинские власти передали его российским полицейским на пограничном пункте пропуска «Гоптовка-Нехотеевка».

Ранее в МИД Украины заявили, что уголовное преследование Натальи Поклонской по обвинению в госизмене не будет прекращено после назначения ее чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде.

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