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Петербургский рабочий, расчленивший коллегу, получил семь лет колонии

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге рабочего, обвиняемого в убийстве и расчленении коллеги, приговорили к семи годам колонии. Об этом сообщает СК по региону.

По данным следствия, в сентябре 2020 года мужчина ударил ножом своего коллегу в шею, тот умер на месте. Обвиняемый расчленил тело на несколько частей, сложил их в мешки и выбросил в реку Неву.

Ранее 38-летний житель Набережных Челнов зарезал соседа, который сделал ему замечание о мусоре и грязной посуде в квартире. Об этом сообщает пресс-служба СК по Татарстану.

По данным следователей, инцидент произошел на кухне квартиры одного из жилых домов. Мужчина выпивал с 44-летним соседом, во время застолья последний стал упрекать приятеля в том, что тот оставляет после себя мусор и не моет посуду. В ответ челнинец ударил соседа ножом в грудь, ранение оказалось смертельным.

Подозреваемого задержали, вину он признал лишь частично. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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