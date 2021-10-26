Невеста заподозрила у себя рак на финальной примерке свадебного платья

Джемма Блезард из Англии за неделю до свадьбы заподозрила у себя рак груди, пишет издание Mirror. Во время финальной примерки платья женщина обратила внимание на уплотнение, которое оказалось опухолью.

Как рассказала Джемма, это было в 2013 году. После того, как женщина обнаружила уплотнение в груди, она старалась не паниковать и не отменила свадьбу.

«Я отправилась в медовый месяц и заметила, что опухоль становиться больше. Я обратилась к врачу на курорте, мне посоветовали сделать биопсию, как только я вернусь домой», — вспоминает Блезард.

Получив анализы, медики подтвердили, что у британки рак груди. Из-за сложного диагноза и лечения брак Джеммы был недолгим и закончился разводом. Однако главное потрясение ждало женщину впереди.

«В январе мне снова сделали биопсию и сказали, что опухоль неизлечима. Врачи будут давать мне лекарства, чтобы выиграть время, но это мне не поможет»,— рассказала британка.

Понимая, что скоро она умрет, Джемма направила все свои силы на воспитание малолетней дочери Молли. Женщине удалось собрать почти $82 тысячи — на эти деньги она поедет с ребенком в «Диснейленд» на Рождество.

«Молли знает, что происходит. Она знает, что у мамы рак, который нельзя вылечить», - поделилась Блезард.

Кроме того, женщина планирует съездить в отпуск в одиночестве, где сможет насладиться солнцем, а потом отправится в совместную поездку с друзьями.

«На прошлой неделе мне сказали, что у меня метастазы в печени. Я просто надеюсь оставить о себе как можно больше воспоминаний», — подытожила Джемма.

Ранее ученые из Англии пришли к выводу, что частая икота может быть симптомом рака пищевода.