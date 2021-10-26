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Минздрав заявил о возможности одновременно привиться от COVID-19 и гриппа в нерабочие дни

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Константин Михальчевский/РИА» Новости»

У россиян появится возможность одновременно вакцинироваться от коронавируса и гриппа уже в предстоящую нерабочую неделю. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения России, профессор Владимир Чуланов, передает «Интерфакс».

«Все возможности для этого имеются, и есть достаточно вакцин и от COVID-19, и от гриппа, поэтому сегодня надо использовать эту возможность, и каждый, может быть как раз в эти семь дней, которые у нас будут свободны, может прийти и привиться от обеих инфекций одновременно», — сказал он.

22 октября Министерство здравоохранения России внесло изменения в инструкцию к российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Ведомство разрешило одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа.

По данным министерства, исследования показали, что иммуногенность «Спутника V» и вакцины от гриппа не снижается при одновременном введении.

До этого директор департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильви Бриан заявила, что, по итогам проведенных исследований, одновременное применение вакцин от гриппа и коронавируса является безопасным.

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Коронавирус 2019-nCoV
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