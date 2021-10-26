Суд в США признал «кокаиновых бегемотов» Пабло Эскобара «людьми»

Федеральный окружный суд США в Цинциннати удовлетворил иск зоозащитников, признав расплодившихся бегемотов, ранее принадлежавших наркобарону Пабло Эскобару «заинтересованными сторонами в судебном процессе». Об этом сообщает Fox News.

Американские зоозащитники опротестовали решение властей Колумбии о массовой стерилизации бегемотов. Теперь, в результате судебного решения, интересы не только людей, но и животных смогут защищать адвокаты.

Тем не менее отмечается, что решение суда США не будет иметь юридической силы в Колумбии, где проживают гиппопотамы.

«Решение не имеет никакой силы в Колумбии, потому что юрисдикция суда распространяется только на территорию США. Что делать с бегемотами, будут решать колумбийские власти, а не американские», — сообщил профессор криминалистики Камило Бурбано Кифуэнтес.

Ранее сообщалось, что предки стерилизованных бегемотов были незаконно вывезены на ранчо наркобарона Пабло Эскобара, где держались в качестве экзотичных домашних животных. После смерти преступника, власти сочли транспортировку гиппопотамов в зоопарки страны слишком трудозатратным процессом, надеясь что они вскоре умрут. Тем не менее, вместо этого, они стали активно размножаться, в результате чего в 2021 году было принято решение стерилизовать животных, так как они угрожали биоразнообразию местной фауны и потенциально несли смертельную опасность людям.