Жителю Уфы дали 6,6 лет за убийство при попытке защитить от нападения женщину

Жителю Уфы дали 6,6 лет колонии строгого режима за убийство мужчины, который напал на свою знакомую, сообщается на сайте Калининского районного суда.

Конфликт произошел в ноябре 2020 года, прохожий вмешался в ссору после того, как мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил женщину кулаком в голову. Инцидент произошел в подъезде жилого дома.

Прохожий вытащил мужчину из подъезда, ударил его кулаком в лицо, а после того, как тот упал, нанес ему несколько ударов ногой в живот. В результате, у мужчины произошел разрыв брыжей тонкой кишки.

«Подсудимый вину по предъявленному обвинению не признал, пояснил, что не наносил таких ударов ногой в живот потерпевшего, от которых последний мог скончаться. Он пытался лишь предотвратить нападение на женщину в связи с аморальным поведением потерпевшего», — указано в сообщении суда.

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