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Жителю Уфы дали 6,6 лет за убийство при попытке защитить от нападения женщину

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Depositphotos

Жителю Уфы дали 6,6 лет колонии строгого режима за убийство мужчины, который напал на свою знакомую, сообщается на сайте Калининского районного суда.

Конфликт произошел в ноябре 2020 года, прохожий вмешался в ссору после того, как мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил женщину кулаком в голову. Инцидент произошел в подъезде жилого дома.

Прохожий вытащил мужчину из подъезда, ударил его кулаком в лицо, а после того, как тот упал, нанес ему несколько ударов ногой в живот. В результате, у мужчины произошел разрыв брыжей тонкой кишки.

«Подсудимый вину по предъявленному обвинению не признал, пояснил, что не наносил таких ударов ногой в живот потерпевшего, от которых последний мог скончаться. Он пытался лишь предотвратить нападение на женщину в связи с аморальным поведением потерпевшего», — указано в сообщении суда.

Ранее подросток из Бурятии убил отчима, избивавшего его мать.

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