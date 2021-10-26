В Кремле рассказали, планируется ли введение локдауна в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность введения локдауна в Москве на фоне ситуации с распространением коронавируса. Об этом представитель Кремля заявил во время ежедневного брифинга с журналистами.

У Пескова узнали, что думают в Кремле касательно ужесточения мер при борьбе с COVID-19 в Свердловской области. В этом российском регионе было предложено ввести локдаун в нерабочие дни.

По словам пресс-секретаря президента, ранее Владимир Путин призывал губернаторов использовать полномочия для принятия ограничений из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

«Но в Москве нет и не планируется локдауна», — обратил внимание Песков.

Нерабочие дни введены с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы в стране. При этом в регионах можно корректировать их дату.

Ранее руководитель Роспотребнадзора АннаПопова разъяснила смысл нерабочих дней в России.