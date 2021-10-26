Мужчина просидел три часа в ящике со льдом ради рекорда

Валерьян Романовски из Литвы просидел в ящике со льдом три часа и одну минуту, установив новый мировой рекорд, пишет издание UPI. Достижение мужчины также попало в Книгу рекордов Гиннесcа.

Для Валерьяна соорудили специальный контейнер, который поставили на главной площади Вильнюса. После этого емкость заполнили льдом. Перфоманс мужчины проходил на глазах у собравшихся людей, которые поддерживали земляка.

Там же были и представители Книги рекордов Гиннесса, зафиксировавшие рекорд Романовски. После этого врачи помогли мужчине выбраться из емкости и доставили его в больницу на обследование.

Предыдущий рекорд принадлежал французу Ромейну Вандендорпу. Он просидел в ледяной ванне два с половиной часа в декабре 2020 года.

Ранее мужчина из Англии стал мировым рекордсменом, обойдя 51 паб за 24 часа, в каждом из которых он выпивал по 125 мл пива.