Лавров указал на прогресс в улучшении экологии Баренцевого региона

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР) указал на прогресс в улучшении экологии Баренцевого региона, сообщает ТАСС.

«Налицо прогресс в ликвидации экологических горячих точек в Баренцевом регионе. Выступаем за наращивание совместных усилий на данном направлении с учетом подключения к работе российского Бюро наилучших доступных технологий», — рассказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что для Баренцева моря и региона в целом изменение климата является одним из ключевых вызовов в современную эпоху.

«В этом контексте приветствуем завершение работы над проектом обновленного Плана действий для Баренцева сотрудничества в связи с изменением климата на период после 2020 г. Он направлен на стимулирование проектной деятельности по основным направлениям регионального взаимодействия с учетом климатических аспектов», — заявил Лавров.

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