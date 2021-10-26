В Подмосковье двухлетний ребенок скончался в результате отравления алкоголем

В Московской области в Ногинске, по предварительным данным, скончалась двухлетняя девочка в результате отравления спиртным. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации издания, источник подтвердил смерть ребенка, трагедия произошла 25 октября.
Предположительно, мужчина приехал с ночной смены на такси и застал дома жену и дочку, которые лежали без сознания. Глава семьи вызвал медиков.
Ребенка и женщину госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, двухлетняя девочка скончалась в реанимации.
В качестве предварительной причины смерти назвали отравление алкоголем. В связи со смертью ребенка следователи начали проверку.
Также выяснилось, что данная семья уже стояла на учете и характеризовалась представителями органов опеки как неудовлетворительная.
Ранее двухлетний мальчик отравился наркотиком в Санкт-Петербурге.