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В Подмосковье двухлетний ребенок скончался в результате отравления алкоголем

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РИА «Новости»

В Московской области в Ногинске, по предварительным данным, скончалась двухлетняя девочка в результате отравления спиртным. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, источник подтвердил смерть ребенка, трагедия произошла 25 октября.

Предположительно, мужчина приехал с ночной смены на такси и застал дома жену и дочку, которые лежали без сознания. Глава семьи вызвал медиков.

Ребенка и женщину госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, двухлетняя девочка скончалась в реанимации.

В качестве предварительной причины смерти назвали отравление алкоголем. В связи со смертью ребенка следователи начали проверку.

Также выяснилось, что данная семья уже стояла на учете и характеризовалась представителями органов опеки как неудовлетворительная.

Ранее двухлетний мальчик отравился наркотиком в Санкт-Петербурге.

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