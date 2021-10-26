Опрос показал, сколько российских компаний поддерживают обязательную вакцинацию

Более 39% российских компаний настаивают на обязательной вакцинации от коронавируса, при этом 58% выступают против нее. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования сервиса HeadHunter.

Согласно опросу, 46% респондентов уже привились от COVID-19. При этом 42% опрошенных работников прошли вакцинацию по собственному желанию, а 12% по настоянию работодателя. Среди безработных граждан доля привитых составляет 39%.

«На обязательной вакцинации настаивают 39% работодателей. Наибольшая доля таких компаний среди управления персоналом (54%), бухгалтерии (48%) и административного персонала (46%)», — указано в исследовании.

Опрос проводился в период с 14 по 21 октября 2021 года. В нем приняли участие 2214 российских соискателей.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал итоги опроса россиян, который посвящен мерам по борьбе с коронавирусом.