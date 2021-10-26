В Москве ожидается до +8°C и ветер

Во вторник 26 октября в Москве будет облачно с прояснениями, температура воздуха составит +6-8°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Осадков по прогнозам синоптиков не ожидается. При этом погода будет достаточно ветренной — порывы будут достигать 15 м/c.

Накануне в Москве и Московской области был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра.

В период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, полагает руководитель «Фобоса» Александр Шувалов, погода в России будет относительно теплой, однако ожидаются дожди.

В этом году россиянам ранее пообещали аномально снежную и холодную зиму — в Москве например, высота сугробов превысит норму на 25%, а в низовьях Волги, Колыме и на Юге Сибири — на 50%. Это связано с тем, что полярные шапки в этом году приостановили таяние — об отмене глобального потепления говорить пока рано, однако сохранение значительного объема льда отразится на погоде на всем северном полушарии.