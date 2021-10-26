Юрист объяснила, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканами

Борьба с тараканами и прочими домашними вредителями при использовании сильнодействующих химикатов может повлечь уголовную ответственность, если от этого пострадают люди. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина.

«Ответственность в случае, если от дезинсекции пострадали люди, может наступить по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», — объяснила она.

В случае, если кто-то отравится химикатами, то наказание по данной статье подразумевает штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от одного года до 18 месяцев.

Если же из-за нарушения погиб человек, то штраф возрастает от 1 до 2 млн рублей. Альтернативным видом наказания может стать штраф в виде размера заработной платы или иного дохода, осужденного за период от года до трех лет, ограничение, лишение свободы или принудительные сроки до пяти лет.

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