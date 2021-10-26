Признаком дефицита витамина D назвали покалывание и жжение в ногах

Дефицит витамина D может ослабить иммунитет. Также его нехватка связана с повышенным риском смерти от множества причин, в том числе инфекций. При опасно низком уровне этого жирорастворимого витамина возникает необычное ощущение в конечностях, сообщили в Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS).

В материале говорится, что дефицит этого микроэлемента может вызвать покалывания в руках и ногах. Врачи называют такое состояние парестезия. Оно проявляется также в необычном ощущении жжения в ступнях, кистях или голени. В отдельных случаях возникает боль и потеря чувствительности в этих частях тела.

Специалисты предупреждают, что нехватка витамина D приводит к деформации костей и боли, вызванной остеомаляцией. Витамин D, помимо множества других функций, помогает организму усваивать необходимое количество фосфата и кальция.

Медики указывают, что риску недостатка витамина D подвергаются люди со живущие в северных регионах со смуглой кожей, болезнями почек и избыточной массой тела. Также в группе риска пожилые люди и те, кто редко выходит на улицу. Витамин D содержится ы яйцах, рыбе и грибах.

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