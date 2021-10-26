В Роспотребнадзоре заявили, что российские тесты способны выявлять вариант AY.4.2

Большинство российских тест-систем на коронавирус могут выявлять новый вариант штамма «дельта» AY.4.2. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Особенность этой линии — две ключевые замены в гене S-белка, который очень редко таргетируется разработчиками из-за известной изменчивости последовательности гена, потому они не влияют на эффективность тестов», — сказал он.

По словам специалиста, ученые постоянно проверяют появление новых мутаций, которые могут оказаться неуловимыми для тест-систем.

Впервые о распространении нового штамма AY.4.2 заявили в Великобритании ученные Джеффри Барретт из Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже и директор Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу. Они сообщили, что новый вид инфекции является вариацией «дельта»-штамма коронавируса, но обладает большей заразностью, чем исходный вариант, минимум на 10-15%.

Ранее Роспотребнадзор официально подтвердил, что «единичные случаи» нового варианта коронавируса AY.4.2 обнаружены среди образцов из Московского региона.