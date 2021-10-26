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В России удвоен прогноз по коэффициенту миграционного прироста до рекордного уровня

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Почти вдвое повысило прогноз по коэффициенту миграционного прироста в 2021 году правительство РФ — с 14,3 до 27,3. Об этом пишут «Известия».

Согласно расчетам издания, число иностранных рабочих в стране может увеличиться на 398 тыс. человек, что станет рекордным показателем за последнюю четверть века. Расчеты проведены основе данных, приведенных в Едином плане по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года и на период до 2030-го. Как пишут «Известия», демографы из НИУ ВШЭ и МГУ им. М. В. Ломоносова подтвердили корректность вычислений.

Сообщается, что ожидания на ближайшую трехлетку изменились незначительно. В 2022 году миграционный прирост должен достичь 212 тыс., а в 2023–2024 годах — по 235 тыс.

При этом население России к 2025 году сократится более чем на 1,6 млн человек. Такой прогноз дали в правительстве.

Последний раз миграционный прирост превышал 400 тыс. в 1996 году, говорят данные Росстата. Мигранты в основном прибывают из Таджикистана, Украины и Армении.

Ранее московский мэр Сергей Собянин прокомментировал непрекращающееся увеличение населения столицы. Он заверил, что число москвичей растет как за счет миграции, так и благодаря естественному приросту. Причем, в Москве рождается больше жителей, чем приезжает.

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