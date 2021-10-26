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В результате стрельбы в торговом центре Айдахо пострадали шесть человек

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Carlos Barria/Reuters

Шесть человек, в том числе полицейский, были ранены в результате стрельбы в торговом центре в городе Бойсе, штат Айдахо, сообщила полиция города в Twitter.

«Место происшествия оцеплено, есть многочисленные сообщения о ранениях. Один человек находится под стражей», — говорится в сообщении.

17 октября подобный инцидент произошел в в городе Ланкастер, штат Пенсильвания. Неизвестный мужчина открыл огонь в торговом центре. Полиция подтвердила, что в результате нападения несколько человек получили огнестрельные ранения. Не уточнялось, сколько именно человек пострадали, но в полиции заверили, что их травмы не опасны для жизни. В связи с инцидентом были задержаны несколько человек.

До этого на востоке США мужчина устроил стрельбу в супермаркете — он убил одного человека, ранил 12, а затем, по предварительным данным, покончил с собой. На момент прибытия полицейских в магазине было 44 сотрудника и «неопределенное количество» покупателей.

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