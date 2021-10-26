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Личный врач Саакашвили заявил, что политику пока не требуется госпитализация

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Состояние находящегося в тюрьме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили удовлетворительное и пока не требует госпитализации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление личного врача политика Николоза Кипшидзе.

«Состояние здоровья такое же, как и вчера. У Саакашвили наблюдаются скачки артериального давления. Тесты анализов относительно в норме, но ситуация может измениться в любую минуту», — сообщил доктор.

Сам политик, по его словам, собирается продолжать голодовку, пока сможет, но категорически против, чтобы его поместили в тюремную больницу. Кипшидзе также добавил, что на территории тюрьмы, где содержится Саакашвили, уже несколько дней круглосуточно дежурит реанимобиль.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 октября медикам из бригады реанимобиля второй раз за выходные пришлось оказать медикаментозную помощь находящемуся в тюрьме бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

Накануне адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Ника Гварамия заявил, что в тюремной больнице планируется имитировать бунт с целью ликвидации политика. Он потребовал от правительства Грузии, чтобы в ближайшее время был решен вопрос о госпитализации политика в многопрофильную клинику, где экс-президенту будет обеспечена безопасность жизни и здоровья с учетом всех необходимых нужд.

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