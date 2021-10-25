Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Жена футболиста «ПСЖ» рассказала, почему они передумали разводиться 23:27
В Саратове завели уголовное дело на женщину, протащившую дочь вниз... 23:21
Скончалась одна из пострадавших при взрыве в Набережных Челнах 23:20
Путин наградил орденом председателя КС России Зорькина 22:59
Футболист «Локомотива» Баринов: я не достоин играть в сборной России? 22:57
Бывший хоккеист НХЛ Уилсон рассказал о своей наркозависимости 22:49
Оценена опасность выявленной в Москве мутации COVID-19 22:48
Главврач детской больницы под Иркутском посоветовал непривитым «помирать дома» 22:36
Федор Емельяненко: Уайт хочет провести хотя бы один бой с моим участием в UFС 22:27
Польша скоро поставит миллион кубов газа в Молдавию 22:21

Россиянам рассказали о возможных ограничениях на зарубежные поездки

close
100%
Depositphotos

Генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил, что на волне роста случаев COVID-19 в России отдельные государства могут ввести в 2021 году дополнительные ограничения для российских туристов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Мурадян подчеркнул, что от таких мер могут воздержаться страны, в которых россияне являются основной частью туристического потока. В пример он привел Турцию, которая уже заявила, что не планирует ужесточать политику в отношении туристов из России.

«Европа не признает наши вакцины. Однако политики в туризме быть не должно. Очень жаль, что россияне, получившие иммунитет от COVID-19, до сих пор не могут поехать в страны ЕС», — подчеркнул Мурадян.

Ранее в АТОР заявили, что российские туристы практически полностью скупили места в дорогих отелях Египта.

Из-за ажиотажного спроса мест в качественных отелях Египта на ноябрьские праздники осталось мало. Например, многие премиум-отели Хургады и Шарм-эль-Шейха уже прекратили продажи, потому что места в них закончились.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях