Россиянам рассказали о возможных ограничениях на зарубежные поездки

Генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил, что на волне роста случаев COVID-19 в России отдельные государства могут ввести в 2021 году дополнительные ограничения для российских туристов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Мурадян подчеркнул, что от таких мер могут воздержаться страны, в которых россияне являются основной частью туристического потока. В пример он привел Турцию, которая уже заявила, что не планирует ужесточать политику в отношении туристов из России.

«Европа не признает наши вакцины. Однако политики в туризме быть не должно. Очень жаль, что россияне, получившие иммунитет от COVID-19, до сих пор не могут поехать в страны ЕС», — подчеркнул Мурадян.

Ранее в АТОР заявили, что российские туристы практически полностью скупили места в дорогих отелях Египта.

Из-за ажиотажного спроса мест в качественных отелях Египта на ноябрьские праздники осталось мало. Например, многие премиум-отели Хургады и Шарм-эль-Шейха уже прекратили продажи, потому что места в них закончились.