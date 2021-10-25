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Оценена опасность выявленной в Москве мутации COVID-19

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Директор Центра глобальной вирусологической сети, советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков назвал новую мутацию коронавируса АY.4.2 более заразной версией «дельта»-штамма. Об этом он заявил РБК.

«Это и есть дельта-штамм, только некоторые его называют дельта плюс. В штамме дельта появилась еще одна мутация, и, судя по всему, она делает вирус более заразным. <...> АY.4.2 постепенно увеличивается среди других штаммов, которые просто дельта, то есть постепенно этот вариант вытесняет стандартную дельту», — рассказал Чумаков.

Он также привел в пример Англию, где следят за циркуляцией вариантов COVID-19. По словам эксперта, в этой стране доля штамма с мутацией АY.4.2 постепенно растет среди других разновидностей.

Как рассказал изданию научный руководитель ФГБНУ «НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова» Виталий Зверев, пока отсутствуют доказательства того, что штамм АY.4.2 распространяется быстрее. Он отметил, что это не тот вариант мутации, которого надо бояться и говорить, что люди, которые «переболели предыдущим, будут болеть новым или что не будут работать вакцины».

«А то, что он стал быстрее распространяться, это, скорее всего, поведенческие реакции, связанные с погодными условиями, снятиями каких-то ограничений», — добавил специалист.

Ранее Роспотребнадзор официально подтвердил, что «единичные случаи» нового варианта коронавируса AY.4.2 обнаружены среди образцов из Московского региона.

Впервые о распространении данного штамма заявили в Великобритании ученные Джеффри Барретт из Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже и директор Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу.

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Коронавирус 2019-nCoV
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