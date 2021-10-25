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Отец лег посреди трассы, потому что дочь не может выучить математику

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Depositphotos

Житель Китая лег посреди оживленной дороги и устроил истерику на глазах у людей. Оказалось, до такого состояния мужчину довела его дочь, которая так и не поняла математику, сообщает издание South China Morning Post.

По информации местных СМИ, инцидент произошел в провинции Цзянсу. Мужчина по фамилии Гао своим поведением привлек внимание полицейских, приехавших на место. Китаец чувствовал себя злым и беспомощным после того, как провел несколько часов, объясняя дочери математику, но она ничего не поняла.

«Моя дочь вычла 700 из 800 и сказала, что результат — 900», - пожаловался отец.

Более того, мужчина просил офицеров задержать его, так как не хотел возвращаться домой. Но в итоге сотрудникам правопорядка удалось уговорить отца вернуться к дочери.

Ранее музыкант с помощью математики создал музыку, основанную на данных из черных дыр.

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