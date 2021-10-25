Зрительница лишила велогонщика первого места, выйдя на трассу на финише

Зрительница велогонки, которая проходила в Испании, лишила участника соревнований первого места, пишет издание LADBible. Перед самым финишем женщина вышла на трассу и не увидела спортсмена, а тот не успел затормозить.

В результате столкновения мужчина и женщина потеряли равновесие и оказались на земле. Более того, падение было настолько серьезным, что по информации журналистов, велогонщик потерял память из-за полученной травмы. Что касается зрительницы — она отделалась ушибами и получила помощь на месте.

Пока неясно, зачем женщине понадобилось переходить дорогу перед самым финишем и как она не заметила велогонщика, несущегося на полной скорости по прямой. Сама виновница аварии не дает комментарии.

Ранее другая женщина устроила массовую аварию на первом этапе велогонки «Тур де Франс». Она хотела показать в камеру свою табличку с надписью, но не заметила приближающихся гонщиков.