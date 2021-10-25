В России зафиксировали рост межнациональных и религиозных конфликтов

Член СПЧ Александр Брод заявил, что с января по август 2021 года наблюдается рост межнациональных и религиозных конфликтов. Об этом он сообщил во время выступления на круглом столе «Предупреждение агрессивной ксенофобии и радикального национализма в России», передает РИА «Новости».

По его словам, в прошлом году имели место всего семь нападений, а в этом году их уже 17. Число пострадавших в актах агрессии также выросло с восьми до 19.

Расширилась и география таких нападений, добавил Брод. В частности, их число увеличилось в Новосибирской, Нижегородской, Тульской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что МВД по Бурятской республике отправило на лингвистическую экспертизу видеоролик журналистки и блогера Евгении Балтатаровой. Ее высказывания проверят на предмет возбуждения межнациональной розни.

Бурятская полиция попросила Забайкальский центр лингвистической экспертизы проверить на наличие высказываний, возбуждающих межнациональную рознь видеоролик «Расизм в России. Что это такое и как с ним бороться» Евгении Балтатаровой, опубликованный ею на YouTube в апреле 2021 года. В нем журналистка разбирает случаи враждебных высказываний и действий по отношению к уроженцам Азии в Москве, сравнивая отдельные случаи с произошедшим с Джорджем Флойдом в США, а также рассуждает о исторических аспектах присоединения Бурятии и Забайкалья к России.