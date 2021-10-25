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Россиянин взял пять кредитов, чтобы отдать мошенникам 9 млн рублей

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Depositphotos

В Иркутске 58-летний местный житель отдал мошенникам 9 млн рублей, взяв несколько кредитов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

«Заявитель пояснил, что на его сотовый телефон поступил звонок от женщины, которая представилась сотрудником службы безопасности банка», — говорится в сообщении.

Женщина, по словам мужчины, пояснила ему, что мошенники подали заявления на получения кредитов в несколько банков от его имени. Чтобы отменить операцию, иркутянину нужно было самому взять заем на определенную сумму и перевести на спецсчет. Кроме того, она добавила, что вскоре по данному факту ему позвонят из полиции.

Спустя некоторое время мужчине действительно позвонили из подразделения полиции Иркутска, однако номер был подменный и с жертвой разговаривал сообщник женщины. Он пояснил, что база данных клиентов банков попали к аферистам, после чего предложил ему поучаствовать в поимке преступников — для этого иркутянину нужно было следовать советам якобы работницы банка.

«По указанию неизвестной потерпевший в течение недели оформил в финансовой организации пять кредитов в размере более 9 млн рублей, а потом через терминал перевел эти средства на якобы зарезервированный счет. Размышляя о произошедшем, потерпевший понял, что стал жертвой обмана, и обратился с заявлением в полицию», — добавили в ведомстве.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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