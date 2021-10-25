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Жители острова Пасхи проголосовали против возобновления туризма после пандемии COVID-19

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Wikimedia Commons

Туризм на острове Пасхи может не возобновиться даже после отмены ограничений, вызванных пандемией COVID-19, сообщается на официальной странице в Facebook администрация муниципалитета.

В воскресенье 24 октября на острове Пасхи (Рапануи) произошел консультативный референдум по возобновлению туристических потоков на остров с января 2022 года. К участию допускались только представители коренной народности острова — рапануйцы.

В результате проголосовало всего 972 человека - явка среди коренной общины острова составила менее 20%. Из проголосовавших 67% жителей высказались против возобновления туризма.

Поскольку референдум не носил обязывающий для властей характер, последнее слово будет за администрацией чилийского региона Вальпараисо, которому подчиняется муниципалитет Острова Пасхи.

Ранее сообщалось о том, что археологам удалось разгадать загадку предназначения знаменитых истуканов на Рапануи.

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