Путин поручил генпрокуратуре проверить соблюдение качества и безопасности продуктов

Президент России Владимир Путин поручил генеральной прокуратуре проверить, соблюдаются ли требования, установленные к безопасности и качеству продуктов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Генпрокуратуре провести проверку соблюдения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов России, организациями требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов», — уточняется в поручении российского главы.

Срок для проверок установлен до 31 декабря текущего года, ответственным назначен генпрокурор России Игорь Краснов.

В рамках мониторинга планируется, что будет закончено создание системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции при помощи комплексного механизма.

Должны будут проверяться такие показатели, как доступность для россиян достоверных данных в цифровом формате о происхождении компонентов продуктов и о содержании критически значимых для организма веществ.

Еще ведомству поручено решить вопрос об исключении технической возможности продажи еды, если ее незаконно ввели в оборот или истек срок годности.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что рост цен на продукты обусловлен объективными факторами.