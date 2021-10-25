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В Роспотребнадзоре рассказали, когда в Петербурге снимут ограничения по коронавирусу

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Ограничения по коронавирусу сохранятся в Петербурге до тех пор, пока не будет привито не менее 80% подлежащего вакцинации населения. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия, ее слова приводит РИА «Новости».

«Поставлена задача привить не менее 80%. Это общее требование <…> Добиваться коллективного иммунитета нужно за счет вакцинации. Причем сейчас нужно понять, что мы в этой ситуации надолго. Нужно спокойно, без паники принять это, как необходимую меру.», — сказала она.

Чхинджерия подчеркнула, что вакцинация от коронавируса будет проводиться в дальнейшем ежегодно, так, как это делается при гриппе.

«У нас нет другого пути, если мы не хотим ограничений, которые сейчас мы обсуждаем. Мы должны жить обычной жизнью. И таким условием будет достижение коллективного иммунитета», — добавила эксперт.

По состоянию на 25 октября в России выявлено максимальное с начала пандемии число случаев заражения коронавирусом — — 37 930. Днем ранее было зарегистрировано 35 660 случаев. Лидерами по количеству зараженных коронавирусом за последние 24 часа стали Москва (7778), Санкт-Петербург (3127), Московская область (1689). Меньше всего зараженных — в Ненецком автономном округе (14).

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Коронавирус 2019-nCoV
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