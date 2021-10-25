В Минпросвещения рассказали, будут ли переводить школьников после 7 ноября на дистанционку

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что перевода на удаленный формат учебы в школах России после окончания нерабочих дней не предполагается. Об этом сообщает ТАСС.

Кравцов 24 октября посетил Первоуральск в Свердловской области, где и поделился планами, связанными с учебой школьников.

«Министерство просвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение. С 30 октября по 7 ноября устанавливаются нерабочие дни», — уточнил Кравцов.

По его словам, период нерабочих дней в России совпал с каникулами в школах у многих учеников.

«Мы направили письмо в регионы с рекомендацией организации каникул в это время», — добавил глава ведомства.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.

Главы регионов могут сдвинуть указанные сроки, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.

Ранее сообщалось, что в Минпромторге опровергли официальный выход рекомендаций по нерабочим дням.