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Полиция в США попросила граждан самих собирать улики из-за COVID-19

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David Royal/AP

Столкнувшаяся с нехваткой персонала, полиция техасского города Остин отказалась помогать владельцу магазина Кирку Эндрюсу в расследовании разграбления его предприятия. Как сообщает Fox News, полиция сослалась на ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

«Они поговорили со мной по телефону и сказали, что никто не выйдет из-за ограничений COVID», — сообщил Эндрюс.

Мужчина добавил, что полиция попросила его надеть перчатки и самостоятельно собрать гильзы от патронов и другие улики.

Полиция города Остин ранее заявляла, что с 1 октября будет работать только по самым неотложным делам в связи с ограничениями, вызванными пандемией и из-за с сокращения финансирования.

Ранее сообщалось о шерифе, предложившем преступникам «расслабиться, съесть пирожок и меньше убивать людей».

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