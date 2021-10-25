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Путин поручил увеличить охват тестирования на коронавирус

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил кабмину увеличить охват тестирования на коронавирус, предусмотрев изоляцию заболевших, сообщает пресс-служба Кремля.

«Кратное увеличение объемов тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов, с целью раннего выявления носителей коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в сообщении.

Кроме того, необходимо предусмотреть проведение в кратчайшие сроки мероприятий по изоляции лиц, у которых выявлен коронавирус, а также тех, кто находился с ними в контакте, уточняется в документе.

В России из-за сложной ситуации с распространением COVID-19 с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. В эти дни приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания и других. Российский лидер разрешил главам регионов сдвинуть эти сроки, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.

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Коронавирус 2019-nCoV
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