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Россиянке выплатят 1 млн рублей после смерти мужа, которого лечили от COVID-19 грудным сбором

Жительница города Ахтубинска в Астраханской области добилась крупной компенсации за смерть 60-летнего супруга от коронавируса, которому не оказали своевременную медицинскую помощь, сообщил в Instagram адвокат Сергей Броницкий.

Он подчеркнул, что это первый случай выплаты моральной компенсации такого размера в России за смерть пациента от COVID-19.

Юрист рассказал, что в начале июня прошлого года 60-летний житель Ахтубинска обратился к врачам с жалобами на кашель и боль в груди. По словам его жены, мужчина предупредил, что имел контакт с зараженными COVID-19. Однако врач не взял анализы, заявил, что это обычная ОРВИ, и назначил лечение парацетомолом, арбидолом и грудным сбором. Состояние мужчины ухудшалось, 19 июня его госпитализировали уже в тяжелом состоянии, но не в «ковидный» госпиталь, а в инфекционное отделение.

Только спустя три дня у мужчины взяли первые анализы, в тот день он скончался. Коронавирус у него подтвердили посмертно.

Вдова обратилась в СК, было возбуждено уголовное дело.

«Судмедэкспертиза нашла дефекты в медпомощи, но не связь между ними и кончиной пациента», - отметил адвокат.

После чего женщина обратилась за поддержкой к юристам. В результате суд частично удовлетворил иск и присудил 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в оперштабе Москвы рассказали, сколько пациентов старше 60 лет умирает от COVID-19.

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Коронавирус 2019-nCoV
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