Синоптик рассказал, какая погода ожидает россиян в нерабочую неделю

В период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, погода в России будет относительно теплой, однако ожидаются дожди. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Фобос» Александр Шувалов в интервью «Ленте.ру».

По его словам, в средней полосе России температура будет достигать +10°C.

В Архангельске, Мурманске, Сыктывкаре и Петрозаводске будет больше осадков, так как именно через эти города проходят циклоны. Столбики термометра там будут показывать +1-6°C.

При этом на юге страны похолодает, ожидаются обильные осадки. Приблизительно до 30 октября в регионе будет около +11-13°C днем, в степных районах Придонья возможны заморозки, что является обычным явлением для этого времени года, уточнил метеоролог. В начале ноября температура повысится до +16-18°C.

На юге Западной Сибири 27-28 октября столбики термометра опустятся до 0°C, в ночное время будет холоднее. При этом осадков там не будет.

Шувалов добавил, что Приморский край и юг Хабаровского края окажутся в области высокого давления, то есть, будет мягкая погода. В Приморском крае ожидается +15-17°C в конце октября, но в начале ноября температура опустится до +10-12°C.

Ранее сообщалось, что ночь на 25 октября стала самой холодной в Москве.