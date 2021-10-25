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В Новосибирской области завели 17 дел о продаже COVID-сертификатов

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Полицейские в Новосибирской области возбудили уже 17 уголовных дел по фактам продажи поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса и ПЦР-тестов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника ГУ МВД России по региону Андрей Кульков.

Отмечается, что по состоянию на 24 октября в регионе зарегистрировано 89 заявлений и сообщений о фактах незаконной реализации соответствующих документов. В настоящее время расследование продолжается.

Кульков уточнил, что на минувшей неделе из-за роста случаев заражения коронавирусом правоохранители проводили рейды, в том числе в торговых центрах, по пресечению нарушений в сфере санитарно-эпидемического благополучия. В целом по Новосибирской области было составлено 318 протоколов об административных правонарушениях.

Как сообщалось, власти Новосибирской области с 12 октября ввели обязательную вакцинацию для отдельных профессиональных групп граждан – это вся сфера услуг, транспорта и ЖКХ, а с 8 ноября будет введена система QR-кодов для посещения массовых мероприятий численностью свыше 500 человек. В регионе действует масочный режим.

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Коронавирус 2019-nCoV
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