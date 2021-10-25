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В Бурятии школу эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В школу села Поселье в Бурятии поступило сообщение о взрывном устройстве, на месте работают оперативные службы и Росгвардия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию населенного пункта.

«Заместитель директора по воспитательной работе школы Поселья обратилась к участковому с сообщением о том, что на электронный адрес школы поступило сообщение о заложении взрывного устройства», — сообщили журналистам местные власти.

Территория школы была оцеплена сотрудниками ОМВД, выставлены посты ДПС.

В настоящее время проводится эвакуация персонала учебного заведения и учащихся. Занятия в школе отменены на время проведения проверок и поисков предполагаемого взрывного устройства, в операциях задействовано 14 человек.

Ранее стало известно, что в связи с ростом числа массовых стрельб в российских учебных заведениях у школ установят камеры видеонаблюдения, которые будут способны идентифицировать потенциальных стрелков поблизости
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