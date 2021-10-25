Врач Мясников рассказал, когда не стоит принимать антибиотики

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал воздержаться от антибиотиков при кашле, гайморите и вирусном бронхите. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

При больном горле и вирусном бронхите Мясников рекомендовал подождать и принять противокашлевые средства. Доктор призвал принимать антибиотики вне больницы только при стрептококковый ангине с температурой 40 для профилактики болезней сердца, половых инфекциях и пневмонии.

Ранее Мясников перечислил наиболее важные для иммунитета витамины. По его мнению, хорошим иммунитетом обладают только подтянутые, подвижные люди без лишнего веса. При этом сохранить здоровье помогут витамины, сказал Мясников.

Самыми важными в укреплении иммунитета, по словам телеведущего, являются витамины группы В, D, А и С. Данные микроэлементы можно найти в зеленых овощах, в зелени, в мясных продуктах и в рыбе. Он подчеркнул, что важны абсолютно все витамины и надо добиться поступления в организм каждой группы.