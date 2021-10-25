Глава Хабаровского края Дегтярев ушел на самоизоляцию из-за Covid-19 в его окружении

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев изолировался из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в его окружении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В моем близком окружении обнаружен COVID-19. По рекомендации врачей я ушел на самоизоляцию. С прошлой пятницы работаю в удаленном режиме», — сообщил Дегтярев.

Он рассказал, что у него нет проблем со здоровьем, тесты на коронавирус дали отрицательный результат, а титр антител после повторной вакцинации российским препаратом «Спутник V» у него высокий. Губернатор Хабаровского края продолжит работу онлайн из своей резиденции.

В сентябре президент России Владимир Путин находился на самоизоляции и проводил встречи в онлайн-режиме. Глава государства ушел на карантин из-за того, что в его ближайшем окружении было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом. Однако у самого главы государства признаков заражения обнаружено не было. Как позднее добавил Песков, заболевшие COVID-19 работники были привиты только один раз.

Сообщалось также, что образ жизни Владимира Путина на самоизоляции не поменялся: у него был доступ ко всем необходимым средствам связи, документообороту, закрытой линии связи и другим инструментам работы. По словам Пескова, на самоизоляции президент постоянно поддерживал связь с членами правительства.