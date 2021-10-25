«Мечтаю ошибиться»: вирусолог Чепурнов спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов считает, что пик новой волны заболеваемости коронавирусом будет достигнут в декабре. Слова врача приводит радио Sputnik.

«Я сам ориентируюсь на прошлогоднюю волну, которая была осенью и зимой. Тогда она пришла в середине сентября и вышла на пик к началу декабря. Я предполагаю, что в этом году дело пойдет примерно таким же образом. Если это так, то нам предстоит увидеть «жесткие» цифры», — заявил Чепурнов, отметив, что он «мечтает ошибиться» в своих прогнозах.

Врач не исключил, что пик волны заболеваемости может быть достигнут и раньше декабря. Он также напомнил о том, что вакцинация — единственный способ борьбы с непрекращающейся пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что в России обнаружили первые случаи нового варианта коронавируса AY.4.2. Чепурнов объяснил «Газете.Ru», способна ли мутация AY.4.2 вытеснить штамм «дельта».