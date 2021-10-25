На Украине мужчина ограбил заправку, потому что его оттуда уволили

В Киеве бывший работник одной из заправок ограбил ее с помощью газового баллончика, из кассы он унес более 85 тыс. гривен (около 228 тыс. рублей). Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

Уточняется, что ограбление произошло на АЗС на проспекте Валерия Лобановского.

«Мы установили, что злоумышленник ориентировался в заведении, о чем свидетельствует его уверенное поведение во время совершения преступления. Он зашел в АЗС через служебный вход, слезоточивым газом забрызгал работникам лица, ударил кассира и забрал из кассы 85 500 гривен и сбежал», — сообщили в полиции.

Позже правоохранители подтвердили, что заправку ограбил мужчина, которого недавно оттуда уволили. В полиции уточнили, что предполагаемый нападавший — ранее не судимый уроженец другого государства.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киевской области неизвестные сдали на переработку порезанные Библии.