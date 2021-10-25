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Гинцбург назвал лучший срок для повторной вакцинации

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Tatyana Makeyeva/Reuters

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что ревакцинация от Covid-19 раньше чем через полгода не принесет никакой пользы для организма. Об этом она рассказал ТАСС.

Специалист заявил, оптимальный срок для ревакцинации и хорошего ответа иммунной системы на препарат - шесть месяцев. Такой срок ученый объяснил появлением дельта-штамма коронавируса, из-за которого нужно постоянно поддерживать высокий уровень защитных антител.

По его словам, если у человека высокий уровень антител, то повторная вакцинация несильно поднимет уровень защиты иммунитета. Гинцбург подчеркнул, что ревакцинация не принесет никакого вреда организму.

«Все возможности для ревакцинации в стране сейчас есть. В пунктах вакцинации действительно присутствуют все вакцинные препараты», --добавил ученый.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал сообщения о так называемом иммунном параличе — неспособности организма реагировать на вирусы и инфекции от частой ревакцинации. По его словам, такое состояние развиться не может.

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