Нарушившие границу России в Куршском заливе литовцы вернулись на родину

Трое граждан Литвы, которые накануне нарушили границу России в Куршском заливе и были задержаны должностными лицами РФ, были переданы балтийской республике и вернулись в свою страну. Об этом рассказала представитель министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене, сообщает ТАСС со ссылкой на национальное радио LRT.

«Задержанные литовские граждане благополучно вернулись в Литву», — сказала она.

По ее словам, разрешению ситуации способствовали слаженные действия литовской стороны. Вместе с тем Шмайжите-Кулешене не подтвердила и не опровергла информацию СМИ о том, что среди задержанных также был мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас.

«Эта информация уточняется», — заключила представитель МИД.

Ранее стало известно, что пограничная охрана России в Куршском заливе задержала нарушившего границу мэра Клайпедского района Бронюса Маркаускаса и еще двух человек. Инцидент произошел, когда мужчины плыли по Куршскому заливу. По предварительным данным, двое других задержанных — бизнесмены.