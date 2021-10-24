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В ХМАО загорелся мебельный склад

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Пожар, возникший на складе в Ханты-Мансийском АО на мебельном складе, тушат спасатели, его площадь составляет 1 000 квадратных метров. Об этом РИА «Новости» сообщили в МЧС России.

Информация о пожаре в городе Нягань поступила в 20.21 мск. По предварительным данным, пострадавших нет. Загорелся одноэтажный металлический ангар, где хранится мебель. Огонь тушат более 40 человек и 11 единиц техники.

Ранее пал травы был выявлен в городе Канске Красноярского края, возгорание охватило территорию в непосредственной близости от автозаправки. Об этом сообщает МЧС по региону.

На ролике, опубликованном в сети, заметно, что рядом расположена АЗС. По данным местных СМИ, возгорание охватило территорию площадью в 7 гектаров.

К месту происшествия прибыли пять единиц техники, а также около 20 человек личного состава. В настоящий момент спасатели продолжают тушить загоревшуюся траву в Красноярском крае. Причина пожара пока не установлена.

До этого в здании правительства Красноярского края произошел пожар. Информации о пострадавших не поступало.

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