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Глава ВОЗ заявил, что человечество имеет все инструменты для победы над пандемией COVID-19

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Мир обладает всеми необходимыми инструментами для победы над пандемией COVID-19, однако имеющиеся возможности не используются в полной мере. Об этом в ходе Всемирного саммита здравоохранения в Берлине заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, сообщает ТАСС.

Генеральный директор ВОЗ подчеркнул, что мировое сообщество должно добиться к концу текущего года не менее 40% охвата вакцинацией от COVID-19 во всех странах.

«Мой ответ: пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Это в наших руках», — сказал Гебрейесус.

Он также подчеркнул, что страны, которые уже достигли 40% уровня вакцинации, включая страны G20, должны поделиться дозами вакцин.

«Страны Группы двадцати должны немедленно выполнить свои обязательства и поделиться дозами. Производители должны отдать приоритет и в срочном порядке выполнить свои контракты с COVAX и AVAT, а также быть более транспарентными в том, что и куда направлено», — заключил глава ВОЗ.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, когда закончится пандемия коронавируса.

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