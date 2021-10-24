Две попытки суицида осужденных подтверждены в колонии под Калугой

Уполномоченный по правам человека в Калуге Юрий Зельников заявил, что попытки самоубийства двух осужденных зафиксированы в исправительной колонии № 3 в Калужской области. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, всего в колонии содержатся 60 человек, следы попыток самоубийства есть у двоих из них. Их состояние удовлетворительное, осужденным оказали медицинскую помощь в больнице.

Как отметил Зельников, в беседе с ним заключенные рассказали, что сделали это в знак протеста, так как им не оказывается необходимая медицинская помощь и не выдаются лекарства.

Ранее прокуратура начала проверку сообщений о попытке массового самоубийства заключенных исправительной колонии № 3 в Калужской области. При это в пресс-службе УФСИН Калужской области информацию о массовой попытке суицида среди осужденных колонии опровергли.

До этого в средствах массовой информации стали появляться сообщения со ссылкой на адвоката Юлию Чванову о том, что несколько десятков заключенных пытались покончить с собой. Адвокат уточнила, что инцидент произошел накануне вечером, когда около 60 осужденных попытались свести счеты с жизнью.