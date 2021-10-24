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Поисковики из России и Украины обменялись останками погибших в годы войны красноармейцев

Представители российских и украинских поисковых организаций обменялись останками солдат Красной армии, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что российская сторона передала останки четырех красноармейцев, украинцы передали останки семнадцати воинов.

Церемонию передачи провели у монумента Дружбы между российским пунктом пропуска Новые Юрковичи и украинским пунктом пропуска Сеньковка.

«Солдат должен лечь в свою Землю, вернуться в свою семью, к своим потомкам. Солдат должен вернуться домой вне зависимости от разных политических моментов», — рассказал представитель украинской организации «Военная археология» Андрей Пулин.

Член координационного совета, советник ответственного секретаря по международным вопросам Поискового движения России Антон Торгашев высказал надежду на то, что в дальнейшем подобные мероприятия будут продолжаться.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что Украина не собирается передавать России останки советского разведчика Николая Кузнецова, несмотря на решение кассационного административного суда.

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