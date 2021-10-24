Два человека погибли в результате крушения самолета в Подмосковье

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета у города Руза в Московской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«При крушении самолета под Рузой погибли два человека», — сообщил источник.

Причины крушения пока не известны.

По данным ТАСС, инцидент произошел неподалеку от деревни Ватулино. Разбился двухместный сверхлегкий летательный аппарат «Аэропракт А-22 «Летучая лисица».

На борту воздушного судна находился пилот Юрий Самохвалов и пассажирка, сообщает Telegram-канал 112. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее в подмосковном городе Лыткарино упал вертолет Robinson. Трое человек, находившихся на борту воздушного судна, погибли.

Разбившийся вертолет, предположительно, принадлежал аэроклубу «Кондор-М». Крушение произошло в ходе учебно-тренировочного полета.

До этого в Подмосковье разбился легкомоторный самолет-амфибия. При крушении он упал в Москву-реку.